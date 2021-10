"Ich freue mich sehr, dass wir ins Viertelfinale eingezogen sind, gegen einen doch sehr hochklassigen Gegner", sagte FCC-Trainerin Anne Pochert nach dem Spiel in Bruchsal. "Das Ergebnis klingt knapper als das Spiel war. Wir haben uns sehr viele Chancen herausgearbeitet." Tatsächlich dominierte der Erstliga-Elfte das Duell gegen den Regionalliga-Vierten von Beginn an. Bereits zur Halbzeit hätte Jena deutlich führen können. Doch Annika Graser (18.), Anna Weiß (22.) oder Adrijana Mori (29.) scheiterten an der gut aufgelegten KSC-Torfrau Melanie Döbke. Bei der besten FCC-Chance vor der Pause wurde ein Schuss von Julia Arnold von der Fünf-Meter-Grenze noch von der Linie gekratzt (26.).