Vor dem Spiel war klar: RB Leipzig benötigt mindestens einen Punkt, um Platz vier und damit die Qualifikation für die Champions League in der Tasche zu haben. Doch der Favorit tat sich bei der bereits als Absteiger feststehenden Arminia aus Bielefeld schwer. Und lag nach 71 Minuten durch Janni Serra sogar zurück. Erst in der Nachspielzeit wuchtete RB-Abwehrmann Willi Orban einen Szoboszlai-Freistoß am zweiten Pfosten unhaltbar in die Maschen.