Die Chance auf den Relegationsplatz war klein, aber nach dem ernüchternden 0:6 in Darmstadt steht endgültig fest: Der FC Erzgebirge Aue muss runter in die 3. Liga. Und wie verdient dieser Abstieg insgesamt ist, konnte man am Samstagabend deutlich sehen. Nach dilettantischen Fehlern kassierten die Veilchen in der ersten Halbzeit in nicht einmal drei Minuten drei Gegentore. Auch nach dem Wechsel gab es kein Aufbäumen gegen die drohende Klatsche.