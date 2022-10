Fußball | Bundesligen RB Leipzig punktet spät – Rückschlag für 1. FC Magdeburg

Während RB Leipzig am Wochenende immerhin einen Punkt beim Gastspiel in Mainz mitnahm, rutscht der 1. FC Magdeburg nach der knappen Niederlage in Sandhausen wieder in den Tabellenkeller.