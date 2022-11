Fußball | Bundesligen RB Leipzig und 1. FC Magdeburg feiern am Wochenende Auswärtssiege

RB Leipzig hat am Wochenende erstmals in dieser Bundesliga-Saison auf fremden Platz jubeln dürfen und klettert kontinuierlich in der Tabelle nach oben. Ebenfalls einen Auswärtssieg fuhr der 1. FC Magdeburg in Nürnberg ein und holte damit die nächsten wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.