Nach der bitteren Niederlage bei Spitzenreiter FC Bayern München in der Vorwoche hat RB Leipzig wieder in die Spur gefunden. Am Freitagabend bezwang das Team von Trainer Domenico Tedesco den bisherigen Tabellennachbarn 1. FC Köln mit 3:1 und steht damit erstmals in dieser Saison auf einem Champions-League-Platz. Christopher Nkunkus feiner Freistoß sowie Dani Olmo und Angelino ebneten RB den Weg Tim Lemperles Gegentreffer in der Nachspielzeit war lediglich Ergebniskosmetik.