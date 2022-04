Aues Trainer Pavel Dotchev hatte sich vor dem Spiel festgelegt: „Wer verliert, steigt ab!“ Erzgebirge Aue unterlag am Ende bei Schlusslicht FC Ingolstadt mit 2:3. Der Gang in die 3. Liga ist damit kaum noch zu verhindern. Es begann mit einer Tätlichkeit von Osei Prince Owusu in der sechsten Minute, zu Pause lag Aue schon 0:2 hinten. Dann kämpften sich die Sachsen durch Antonio Jonjic und Sören Gonther auf 2:2 heran, um in der Nachspielzeit doch noch das dritte Tor zu kassieren.