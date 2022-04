RB Leipzig bleibt in der Bundesliga weiter in der Erfolgsspur. Am Sonntagabend konnte das Team von RB-Coach Tedesco mit Bayer Leverkusen einen direkten Konkurrenten um die Champions-League-Plätze besiegen. Beim 1:0-Auswärtssieg hatten die Leipziger eine Halbzeit Probleme. Erst die Einwechslung von Torgarant Christopher Nkunku brachte die Wende. Der Franzose bereitete den Siegtreffer vor.