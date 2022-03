Fußball | Bundesligen RB mit spätem Punkt, Aue siegt, kein Trainer-Effekt bei Dynamo

RB Leipzig punktet weiter unter Coach Domenico Tedesco, wenn auch spät wie gegen Freiburg. In der 2. Liga hat Aue mit einem Sieg gegen Regensburg den letzten Strohhalm gegriffen. Keine Freude gab es bei Dynamo Dresden, die mit ihrem neuen Trainer in Bremen zwar schon in Führung lagen, aber dennoch verloren.