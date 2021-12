Magerkost in der ersten, Spektakel in der zweiten Halbzeit: Dynamo Dresden hat sich hat sich am Sonntag dank eines 3:1 (0:0)-Heimsieges über den Karlsruher SC wieder etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Dafür bedurfte es allerdings einer deutlichen Leistungssteigerung nach einer schwachen ersten Hälfte.