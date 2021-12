Dynamo Dresden hat das prestigeträchtige Sachsenderby in der 2. Bundesliga am Sonntag (12.12.2021) beim FC Erzgebirge Aue mit 1:0 (0:0) gewonnen. Ransford Königsdörffer erzielte im leeren Erzgebirgsstadion das Tor des Tages und profitierte dabei von einem schlimmen Patzer von Martin Männel. Während Aue nach der dritten Niederlage in Folge tief im Keller bleibt, konnte sich Dresden befreien und auf den 11. Tabellenplatz vorrücken.