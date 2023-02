Was für ein packendes Spiel! Der 1. FC Magdeburg hat das Zweitliga-Nachbarschaftsduell in Hannover gewonnen. Die Partie war nichts für schwache Nerven. Der FCM lag dank Baris Atik und Luc Castaignos schon 2:0 vorn und spielte in Überzahl. Doch es wurde nochmal richtig spannend, nachdem Louis Schaub der Anschluss für Hannover gelang.