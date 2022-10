Besser hätte sich Magdeburgs Trainer Christian Titz seine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte nicht vorstellen können. In einem bis zum Schluss an Dramatik kaum zu überbietenden Spiel gegen den Favoriten Hamburger SV schaffte der FCM einen sensationellen 3:2 (1:0)-Sieg und verlässt damit die Abstiegsplätze.