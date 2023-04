RB Leipzig hat den nächsten Rückschlag im Rennen um die neuerliche Champions-League-Qualifikation kassiert: Nach der unerwarteten Auswärtspleite in Bochum unterlag das Team von Trainer Marco Rose nun auch daheim dem stark aufspielenden FSV Mainz 05. Über die gesamte Spielzeit hinweg mühten sich Timo Werner und Co. vergeblich, offensiv den Knoten platzen zu lassen. Die Gäste hingegen siegten dank der Tore von Marcus Ingvartsen, Ludovic Ajorque und Dominik Kohr deutlich mit 3:0 (1:0) in der Messestadt.