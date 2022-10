Dank eines am Ende knappen Sieges hat RB Leipzig in der Bundesliga den Anschluss an die vorderen Plätze der Tabelle gefunden. Gegen den Lieblingsgegner aus der Hauptstadt spielten die Leipziger eine Halbzeit optimal, führten klar und deutlich mit 3:0. Nach dem Wechsel kam die Hertha mit einem Doppelschlag zurück. Danach gab es beste Chancen auf beiden Seiten, letztlich rettet RBL in einer wilden Schlussphase den Dreier über die Zeit.