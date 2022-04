Der Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga führt für Aufsteiger Dynamo Dresden wohl nur über die Relegation: Am Sonntag verpassten die Sachsen die Chance, mit einem Sieg am SV Sandhausen vorbeizuziehen und auf einen Nichtabstiegsplatz zu springen. Stattdessen hat das Team von Guerino Capretti nach dem 1:2 (0:1) nun sechs Zähler Rückstand auf die Kraichgauer.