Genau so geht Abstiegskampf: Die Magdeburger haben in Kiel die Reaktion gezeigt, die sich die Fans gewünscht haben. Zwei Mal kam das Team nach einem Rückstand zurück und holte in einer starken und packenden Schlussphase sogar noch den so wichtigen Dreier. Die 1.500 mitgereisten Fans quittierten die starke Leistung entsprechend.