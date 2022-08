Fußball | Bundesligen RB Leipzig atmet nach erstem Sieg durch - Magdeburg punktet in Spektakel

Erster Sieg im vierten Bundesliga-Spiel für RB Leipzig. Gegen Wolfsburg platzte der Knoten am Samstag. Am Sonntag holte der 1. FC Magdeburg in einem Acht-Tore-Spektakel bei K'lautern einen Punkt.