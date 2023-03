Die 0:3-Niederlage des 1. FC Magdeburg bei der SpVgg Greuther Fürth war doppelt schmerzhaft. Zunächst verlor der FCM Luc Castaignos und Cristiano Piccini schon in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt, bei beiden droht eine längere Zwangspause. Dann legte man sich nach dem Wechsel zwei der drei Gegentore quasi selbst rein. Und offensive klappte nahezu nichts. So zog Fürth in der Tabelle an Magdeburg vorbei, der FCM muss nun in der Länderspielpause Kräfte sammeln für Hansa Rostock.