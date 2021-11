RB Leipzig hat in einem Krimi am Samstagabend Borussia Dortmund vor über 43.000 Zuschauern daheim mit 2:1 in die Knie gezwungen. Überragender Akteur auf dem Feld war Christopher Nkunku, der zunächst nach starkem Zuspiel von Josko Gvardiol BVB-Schlussmann Gregor Kobel umkurvte und zum 1:0 einschob (29.). Auch an Yussuf Poulsens Siegtreffer war der Franzose maßgeblich beteiligt – als Vorlagengeber (68.). Marco Reus hatte zwischenzeitlich ausgeglichen (52.).