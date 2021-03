Anfang März hatte die Leidenszeit endlich ein Ende – in der Schlussphase des Viertelfinalsieges im DFB-Pokal über den VfL Wolfsburg gab er sein Comeback. Zwei weitere Kurzeinsätze bei den Bundesligasiegen in Freiburg und Bielefeld folgten. "Jetzt bin ich wieder da und froh, dass ich endlich ohne Schmerzen spielen kann – und hoffe natürlich auf mehr Einsätze", betonte Henrichs.

Wenn möglich natürlich gleich am Samstagabend im Gipfeltreffen gegen Spitzenreiter FC Bayern. Auch wenn der fünfmalige Nationalspieler von Julian Nagelsmann bislang zumeist auf die Außenverteidigerposition gestellt wurde, betonte er im MDR-Interview: "Ich spiele am liebsten im Mittelfeld auf der Sechs." Dort fehlt dem Tabellenzweiten gegen die Münchner nun Schlüsselspieler Kevin Kampl, der seine Sperre nach der fünften Gelbe Karte absitzen muss.

Egal ob, ab wann und auf welcher Position Benjamin Henrichs am Samstag die Chance erhält, ist die Vorgabe an die Herausforderer vom Leipziger Cottaweg klar: "Wir müssen auf Sieg spielen, das ist unser Ziel und unser Anspruch. Wenn wir jetzt nicht gewinnen, ist die Meisterschaft wohl entschieden." Auch wenn der Rekordmeister auf den verletzten Weltfußballer Robert Lewandowski verzichten muss, "haben die Bayern so viel Qualität und genug Weltklassespieler im Kader."

Und wo sieht er seine längerfristige Zukunft? Der Vertrag des im vergangenen Sommer von der AS Monaco ausgeliehenen Henrichs läuft am Saisonende aus. RB Leipzig besitzt eine Kaufoption: "Ich will auf jeden Fall hier bleiben. Das habe ich auch schon oft gesagt. Leipzig hat ein perfektes Umfeld, in dem ich mich weiterentwickeln kann. Ich will jetzt ohne Schmerzen richtig durchstarten – und hoffentlich auch nächste Saison in Leipzig spielen."