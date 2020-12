Nach dem jüngsten Spektakel im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayern steht für RB Leipzig bereits der nächste Kracher auf dem Programm. Am Dienstag (21 Uhr im Live-Ticker bei sport-im-osten-de und in der SpiO-App) kämpft die Mannschaft von Julian Nagelsmann gegen Manchester United um den Einzug in die K.O.-Phase der Königsklasse. Auch wenn die 0:5-Klatsche aus dem Hinspiel noch in den Köpfen spuckt, glaubt Lukas Klostermann fest an einen Erfolg seines Teams.