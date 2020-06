Gerechte Verteilung, keine "unsinnigen" Wettbewerbe

Andreas Rettig hat in der Vergangenheit immer wieder deutliche Kritik an den Entwicklungen seiner Branche geübt und unterstrich im MDR-Gespräch: "Das Rad ist nicht zurückzudrehen, das wäre naiv und blauäugig. Aber ich finde, wir müssen zumindest einige Dinge besser machen, um die emotionale Entfremdung zu stoppen." Er fordert ein Umdenken: "Wir dürfen nicht die Umsatzmaximierung glorifizieren, sondern müssen all die berücksichtigen, die drumherum beteiligt sind, um die Herzen der Leute zu erreichen."

Ich bin optimistisch gestimmt, dass DFL-Geschäftsführer Christian Seifert die Dinge erkannt zu haben scheint und ein Umdenken anstößt. Ich bin gespannt, was da auf welcher Zeitachse passiert.

Zwei primäre Ansätze bringt der gebürtige Rheinländer diesbezüglich nicht zum ersten Mal in die Debatte, um das sich immer weiter ausbreitende Quasi-Monopol einiger weniger Topklubs in Europa womöglich einzuschränken und die Integrität des Fußballs nicht noch gänzlich zu pervertieren: Die sowohl national als auch international "unsolidarische Verteilung der TV-Gelder" und "unsinnige" Wettbewerbe wie die neuerdings von der FIFA weiter aufgeplusterte Klub-WM. Kein "Freund" ist er hingegen vom jüngst wieder in die Diskussion gekommenen "Salary Cap", eine Gehaltsobergrenze nach US-amerikanischem Vorbild (Rettig: "Geschlossenes System ohne Auf- und Abstiege").

Plädoyer für 50+1: Bringt euch ein!

Vielmehr ist der vorherige Manager des SC Freiburg, 1. FC Köln, FC Augsburg und FC St. Pauli seit jeher ein vehementer Verfechter der mittlerweile auch hierzulande von lauter werdenden Stimmen infrage gestellten 50+1-Regel, wonach die Stimmenmehrheit in den Klubs in letzter Instanz beim Verein liegen muss.

Warum wollen wir nicht die sozialste, nachhaltigste, bodenständigste und nahbarste Liga werden? Warum müssen wir der Premier League hinterher hecheln?

Selbst eine Abschaffung der Regel würde lediglich zu "vermeintlicher internationaler Wettbewerbsfähigkeit" führen, so Rettig. "Ich halte es auch für Unsinn zu glauben, wenn 50+1 fällt, dass morgen die Henkelpötten der Champions League nach Deutschland geflogen kommen", betonte er. Denn man würde "einen Wettstreit mit Oligarchen, Staatsfonds und chinesischen Konglomeraten nicht gewinnen können, wenn sie wirtschaftlich vernünftig und mit Verantwortungsbewusstsein arbeiten wollen. In dieses Rattenrennen müssen wir nicht einsteigen."



Darüber hinaus rief Rettig "jeden Fan und jedes Vereinsmitglied" auf, für 50+1 "zu kämpfen und zu werben und sich vor allem einzubringen, Verantwortung in Vereinen zu übernehmen und darüber in Diskussion mit DFB und DFL zu treten." Dies sei zwar ein zäher und langer Weg, aber "die Chance, über demokratische Prozesse Einfluss zu nehmen."

