Dieser junge Mann kennt das Geschäft. In seiner aktiven Zeit jagte Danny Röhl bei der U19 des FSV Zwickau, der zweiten Mannschaft des FC Sachsen Leipzig und beim FC Eilenburg dem Leder hinterher. Danach wechselte er das Metier und heuerte bei RB Leipzig als Videoanalyst an. Er schaffte es bis zum Co-Trainer unter Ralph Hasenhüttl, bevor ihn die Reise als Co zum FC Southampton und zuletzt zum FC Bayern München führte. Nunmehr steigt Danny Röhl ab dem 1. August dieses Jahres offiziell ins Geschäft beim Deutschen-Fußballbund ein. Mit Marcus Sorg ist er die rechte Hand des neuen Bundestrainers Hansi Flick.