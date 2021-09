Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist am Sonnabend (18. September) erfolgreich in die WM-Qualifikation gestartet. In Cottbus feierte das Team einen 7:0-Kantersieg gegen Bulgarien. Am Dienstag (21. September) steht die nächste Bewährungsprobe in Chemnitz an. Vor der Partie gegen Serbien sprachen wir im "SpiO"-Talk mit Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.