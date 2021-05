Nach der unsäglichen Aussage von DFB-Präsident Fritz Keller, der Vizepräsident Rainer Koch mit Nazi-Richter Roland Freisler verglich, ist der Verband schwer angeschlagen. Auf einem Krisengipfel in Potsdam haben die Landesverbände nunmehr Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius das Vertrauen entzogen. Koch und Schatzmeister Stephan Osnabrügge sprachen die Landes-Chefs hingegen ihr Vertrauen aus. Zudem wurde Keller zum Rücktritt als DFB-Boss aufgefordert. Der 64-Jährige will offenbar erst die Einlassungen der Ethikkommission zu seinem Nazi-Vergleich abwarten, bevor er sich zu seiner Zukunft an der Spitze des DFB äußert.