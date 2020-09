Die vergangenen Saison war coronabedingt ein Wechselbad der Gefühle. RB Leipzig hat die Auswirkungen der Pandemie auf den bezahlten Fußball als eines der Teams beim Champions-League-Finalturnier in Lissabon hautnah miterlebt. Torwart Peter Gulacsi stand in beiden Spielen zwischen den Pfosten. Im SpiO-Talk macht er keinen Hehl aus seiner Freude, dass es am Sonntag (20.09.20) in der Bundesliga wieder vor Zuschauern um Punkte geht. Bei RB Leipzig gegen Mainz 05 werden es 8.500 sein.