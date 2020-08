Bis zum Sommer war Robert Klauß (re.) Assistent von RB-Coach Julian Nagelsmann (in rotem Hemd). Bildrechte: imago images / Picture Point LE

Wenn es nach Klauß geht, kommt der "Club" nun mit "Urgewalt" zurück, gut aufgenommen wurde er in Franken schon einmal. Dennoch verfolgt er natürlich weiter den Weg der "Roten Bullen", die sich erstmals für das Champions-League-Halbfinale qualifizieren konnten - gegen den französischen Topklub Paris St. Germain (Dienstag, 21 Uhr, Liveticker auf sport-im-osten.de sowie in der "SpiO"-App).



Er habe eher zwei lachende Augen, antwortete Klauß auf die Frage, ob es schade für ihn ist, bei diesem Highlight nicht mehr an der Seitenlinie stehen zu können - immerhin hatte er auch seinen Anteil, daran, dass RB in die Endrunde der Champions League kam. Topstars wie Neymar oder Kylian Mbappé verteidige man am besten, indem man sie immer doppele und überhaupt keinen Platz lasse. Dann seien die Leipziger auch nicht chancenlos gegen PSG: "Die Spieler, die den Stamm bilden, haben viele Erfahrungen zusammen gesammelt. Wenn man das bündelt und etwas Glück hat, kommt man in einen Flow rein und dann ist alles möglich", erklärt Klauß.