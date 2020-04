RB Leipzig darf, wie alle anderen Bundesligakonkurrenten auch, mit behördlicher Sondergenehmigung in Kleingruppen trainieren. Zwar ohne Zweikämpfe und gewohnte Übungsformen, aber "einfach mal wieder auf den Ball draufhauen" und sich häppchenweise das zurückholen, "was ich liebe", ist auch für den österreichischen Nationalspieler immerhin besser als nichts.



Über fünf Wochen sind seit RB Leipzigs letztem Pflichtspiel, dem glatten Viertelfinal-Einzug in der Champions-League über Tottenham Hotspur, ins Land gegangen. In der unmittelbar danach unterbrochenen Bundesliga steht das Team von Cheftrainer Julian Nagelsmann mit fünf Punkten Rückstand bis zu Spitzenreiter Bayern München auf Rang drei. Laimer gehört zum RBL-Stammpersonal, bestritt 22 von 25 möglichen Ligaspielen und stand darüber hinaus in allen acht Champions-League-Partien auf dem Rasen.