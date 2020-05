Die Corona-Krise geht auch an der Fußball-Nachwuchsarbeit nicht spurlos vorbei. "Es gibt eine ganze Menge Herausforderungen. Aber wir versuchen, bestmögliche Lösungen zu finden", sagte Marco Kurth, Nachwuchstrainer von RB Leipzig, am Montag im "Sport im Osten"-Talk.

So trainiert der RBL-Nachwuchs bereits wieder in Kleingruppen. "Die Jungs, die Prüfungen haben in der Akademie, durften früher kommen", so Kurth, der zurzeit für die U17 zuständig ist und künftig die U19 von Alexander Blessin übernehmen wird. "Ich freue mich, die Jungs wiederzusehen, mit denen ich ja schon zusammengearbeitet habe", sagte Kurth.