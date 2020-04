Am 13. März stand der Fußball in der Bundesliga auf der Kippe. Eigentlich hätte Uwe Rösler mit seiner Mannschaft den 26. Spieltag am Freitagabend gegen den SC Paderborn eröffnen sollen. Doch wenige Stunden vor Anpfiff drückte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die Pause-Taste – seitdem steht der Fußball still.