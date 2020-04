"Irgendwann will ich auch wieder zurück in meine Heimat" - Fußball-Profi Toni Leistner lässt keine Zweifel, wohin es ihn nach Karriere-Ende wieder zieht. Nichts mit Berlin oder Köln, wo er wohnte bzw. derzeit aktiv ist. Nein, der Innenverteidiger freut sich schon auf die Rückkehr ins geliebte Dresden.

Im "SpiO"-Talk am Mittwoch schildert der 29-Jährige die perfekten Rahmenbedingungen seiner Geburtsstadt: "Meine ganze Familie lebt da noch, zudem wohnen meine Schwiegereltern in Oschatz." Also ist klar, dass es wieder zurück nach Elbflorenz gehen soll. Ganz perfekt ist die Situation in Dresden für den Profi von Bundesligist 1. FC Köln aber dann noch nicht: "Wir sind schon seit Ewigkeiten auf der Suche nach einem Grundstück."