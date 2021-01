Welche Erinnerungen hast du noch an den 1:0-Sieg über den BVB 2016?

"Es war eines der emotionalsten Spiele, was ich erlebt habe. Es war für uns das erste große Bundesliga-Heimspiel. Und dann gegen Dortmund zu gewinnen, das eine wirklich große Mannschaft ist, war für uns und die Fans sehr emotional."

Am Samstag kommt es auch zum Duell zwischen Dortmunds Erling Haaland und deinem Teamkollegen Alexander Sörloth, die in den Medien gern verglichen werden. Ist dieser Vergleich nicht ein bisschen unfair, da Haaland bereits ein Weltklassespieler ist?

"Ich finde, es wird immer sehr schnell negativ über gewisse Sachen geredet, was eigentlich nicht nötig ist. Viele Spieler brauchen Zeit, um sich einzugewöhnen. Dani Olmo hatte auch vor einem halben Jahr auch noch keinen Einsatz bekommen, weil er zu der Zeit auch noch nicht integriert war. Aber jetzt zeigt er jede Woche super Leistungen und wir hoffen, dass Alexander auch diesen Weg macht. Gebt ihm noch Zeit, dann wird er zeigen, dass er auch zurecht hier ist."

"Es ist schön, wenn ein Weltklassespieler wie Hummels, der Jahre auf einem hohen Niveau spielt, sich so über uns äußert. Das zeigt, dass wir etwas richtig machen. Es ist ein Schulterklopfen für alle aus dem Verein, was in den letzten Jahren geleistet wurde.