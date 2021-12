Bei der Frage nach der Reduzierung der Zuschauerkapazitäten in den Profifußball-Stadien geht es beim Spitzentreffen von Bund und Ländern am Donnerstag (2. Dezember) ab 11 Uhr "nur" noch um die Fragen des Ausmaßes und der Einheitlichkeit. Das machte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) kurz vor Beginn der Beratungen deutlich.

Prozentzahl oder Maximalzahl?

Hendrik Wüst (CDU), der NRW-Ministerpräsident ist derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Bildrechte: dpa Es gebe bereits vorab weitgehende Einigkeit darüber, dass es bei Fußballspielen eine "signifikante Reduktionen der Zuschauer geben muss", sagte der derzeitige Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz im "ZDF-Morgenmagazin". Dabei gehe es um 50, 30 oder 25 Prozent. Die ARD wiederum berichtet, dass die Maximalzahl bei 10.000 Besuchern eingefroren werde.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In Sachsen gibt es bereits Geisterspiele, sodass zum Bundesliga-Spiel von RB Leipzig am Sonntag gegen Leverkusen (1:3) oder Erzgebirge Aues Partie gegen Darmstadt 98 (1:2) keine Zuschauer zugelassen waren. Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) hatte nach ersten Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem designierten Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag prophezeit: "Man kann davon ausgehen, dass die Bundesliga ohne Zuschauer weiterspielen soll. Das ist eine richtige Entscheidung."

RB Leipzig und Aue in Berlin und Bremen vor Zuschauern?

"Ungefähr gleiche Ergebnisse bei bundesweiten Ligen"