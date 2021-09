Fußball | "Sport im Osten" Lehrstunde für RB Leipzig, später Schock für Dynamo Dresden und nächste Aue-Pleite

Ein Wochenende zum Vergessen für die drei sächsischen Topklubs in der Bundesliga und 2. Liga: RB erhielt eine Lehrstunde vom FC Bayern, Dynamo verlor spät in Heidenheim und Aue bleibt nach der dritten Niederlage in Folge das Sorgenkind. "Sport im Osten" blickt ausführlich auf die Partien des Wochenendes zurück.