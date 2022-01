Sachsen will wieder mehr Zuschauer in die Stadion lassen. Details sollen erst am Dienstag nach der Kabinettssitzung feststehen, sagte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Montag (31. Januar) in Dresden.

Nach der aktuellen Corona-Notfall-Verordnung sind in Stadien maximal 1.000 Gäste zugelassen. Gegen die Zuschauerbeschränkung im Sport hatte es in der aktuellen Woche Proteste von verschiedenen Vereinen gegeben. Für Sachsen stellte die Initiative "TeamSportSachsen" jüngst einen Fünf-Stufen-Plan für eine Zuschauer-Rückkehr vor. Fußball-Bundesligist RB Leipzig etwa geht dagegen juristisch vor und will so erreichen, dass wieder mehr Publikum eingelassen werden darf.



Das nächste Heimspiel der Leipziger steht am 11. Februar gegen den 1. FC Köln an. Ob das Sächsische Oberverwaltungsgericht jetzt noch über den Eilantrag zu entscheiden hat oder RB auf die Ankündigung der Regierung reagiert, blieb zunächst offen.