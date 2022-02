Die Landesregierung von Sachsen hat die Corona-Verordnung aktualisiert und wie jüngst angekündigt Öffnungen für den Profisport umgesetzt. Nun ist eine Auslastung von bis zu 25 Prozent erlaubt. Das sagte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) bei der Bekanntgabe der neuen Corona-Schutzverordnung am Dienstag (2. Februar). Diese 25 Prozent gelten ohne Obergrenze. Für Arenen mit bis zu 2.000 Zuschauern sind es 50 Prozent. Diese Öffnung erfolgt unabhängig von der Bettenbelegung, die in Sachsen anstatt einer Inzidzenzahl gilt.

Demnach dürfen bereits beim Ost-Klassiker in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Dynamo Dresden und dem FC Hansa Rostock am Sonntag (6. Februar) rund 8.000 Zuschauer ins Harbig-Stadion kommen. Bei RB Leipzigs Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln am übernächsten Freitag (11. Februar) wären demnach 12.000 Fans zugelassen. Auch der FC Erzgebirge Aue spielt an diesem Tag in der 2. Fußball-Bundesliga – gegen Holstein Kiel wären 4.000 Besucher erlaubt.