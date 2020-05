Sportmediziner Prof. Wilhelm Bloch sieht bei der Aufnahme des Spielbetriebs in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga die Gefahr von Spätschäden bei Akteuren, die von Corona betroffen sind. Das sagte er im "SpiO"-Talk am Donnerstag. Bloch war bis 2018 der Vorsitzende des Wissenschaftsrats der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention.

Prof. Dr. Wilhelm Bloch Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Auch bei einem milderen Verlauf von Corona können Spätschäden auftreten", so der Mediziner, " praktisch alle Organe im Körper können mehr oder weniger stark betroffen sein". So wie zum Beispiel Lunge oder Herz. Auch das Gefäßsystem sei in Gefahr, sagte der Lehrende am Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin der Deutschen Sporthochschule in Köln: "Thrombosen sind nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Auch ein Karriere-Ende ist möglich." Selbst wenn es nicht ganz so weit kommt: "Sportler befinden sich auf einem High-End-Niveau, da können schon ein paar Prozent weniger Leistungsfähigkeit Einfluss haben."