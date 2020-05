Nicht nur in der 3. Liga wird der Ton immer schärfer, wenn es um die Fortsetzung der aktuellen Spielzeit geht. Auch in der 2. Bundesliga sah sich Dynamo Dresden dieser Tage mit dem Vorwurf konfrontiert, einen Streik aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus vom Zaun zu brechen. Doch wie sieht eigentlich die Rechtsgrundlage in solch einem Fall aus. Dürfen die Profis ihre Teilnahme am Spielbetrieb verweigern?