Demme trainierte am Mittwoch nicht mit der Mannschaft und absolvierte aufgrund von Beschwerden mit der Bauchmuskulatur ein dosiertes Programm. Laut italienischen Medienberichten soll Neapel zwölf Millionen Euro für den einmaligen deutschen Nationalspieler bieten. Trainer bei Napoli ist aktuell Gennaro Gattuso, den Demme einst als eines seiner Vorbilder bezeichnete. Diego Maradonas Ex-Klub liegt derzeit auf einem enttäuschendem achten Platz in der Serie A. Im Achtelfinale der Champions League warten auf den italienischen Vizemeister im Februar die beiden Duelle mit dem FC Barcelona.



Der 28-Jährige war im Januar 2014 für 350.000 Euro von Paderborn nach Leipzig gewechselt. In der laufenden Saison musste Demme unter Cheftrainer Julian Nagelsmann nur in einem Pflichtspiel durchweg auf der Bank Platz nehmen - während der Champions-League-Vorrundenpartie daheim gegen Olympique Lyon. In den anderen 24 Spielen der Bundesliga, Champions League und des DFB-Pokals stand er hingegen auf dem Rasen. Seit der Verletzung von WIlli Orban führte der zentrale Defensivakteur das Team jeweils als Kapitän auf das Feld.