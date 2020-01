Fußball | Bundesliga Stefan Ilsanker: Staatsanwaltschaft bestätigt Ermittlungen nach Vergewaltigungsvorwurf

Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat am Donnerstag (9. Januar) auf Nachfrage des Onlineportals "Sportbuzzer" Ermittlungen gegen Stefan Ilsanker bestätigt. Dem Defensivspieler von Bundesligist RB Leipzig wird vorgeworfen, in Österreich eine Frau vergewaltigt zu haben. RB Leipzig wollte sich am Donnerstagvormittag auf Anfrage von "MDR Sport im Osten" zunächst nicht zum Fall äußern.