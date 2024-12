Sein Name hat noch immer einen besonderen Klang beim 1. FC Union Berlin - und jetzt erst recht. Steffen Baumgart kehrt an die Alte Försterei zurück. Der 52-Jährige gebürtige Rostocker wird rund fünf Wochen nach seinem Aus beim Hamburger SV neuer Coach der Eisernen. Er tritt die Nachfolge von Bo Svensson an, der nach Weihnachten in Köpenick entlassen wurde.