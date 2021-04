Während der 1. FC Magdeburg in der kommenden Saison hoffentlich auch in der 3. Liga spielen wird, sonnt sich der englische Top-Klub FC Arsenal bald in den Millionen, die es für einen Start in der Super League geben wird. Seit Montag (19.04.20021) ist diese neue Fußballliga auf dem Markt. Zwölf europäische Spitzenvereine beschlossen die Gründung und lösten damit ein Erdbeben im Fußball aus. Die Initiatoren der Super League dachten nicht in einem Moment an den 1. FC Magdeburg. Hätten Sie aber machen müssen, wenn es in dieser neuen Liga um historische Erfolge gehen würde. Stattdessen stehen Popularität, Reichweite und Kommerz im Mittelpunkt.