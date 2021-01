RB Leipzigs Neuzugang Dominik Szoboszlai ist zum "Sportler des Jahres 2020" in Ungarn gewählt worden. Der Verband ungarischer Sportjournalisten kürte den 20-jährigen Mittelfeldspieler vor Tennisprofi Marton Fucsovics. Szoboszlais neuer Vereinskollege Peter Gulasci wurde Dritter. Damit trägt erstmals in der 63-jährigen Geschichte der Ehrung ein Mannschaftssportler den Titel.

"Ich denke, ich hatte eine sehr gute Saison. Mit der Nationalmannschaft die Qualifikation für die EM zu schaffen war mein größtes Ziel. Das haben wir geschafft", erklärte Szoboszlai im Rahmen der virtuellen Preisverleihung am Montagabend (11. Januar). Der Winterneuzugang von RB Leipzig räumte sogar gleich doppelt ab. Auch in der Kategorie "Sportmoment des Jahres" holte sich Szoboszlai den Titel. Ausgezeichnet wurde er für sein Tor für Ungarn in der Nachspielzeit bei der Qualifikation zur Europameisterschaft 2021 gegen Island.