RB Leipzig hat kurz vor Weihnachten den ersten Winterneuzugang perfekt gemacht. Wie die Sachsen am Donnerstag (17. Dezember) mitteilten, wechselt Dominik Szoboszlai vom österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg an die Pleiße. Szoboszlai ist damit der 18. Spieler, der den Weg von der Mozart- in die Messestadt wählt.

Vertrag über viereinhalb Jahre

Der 20-jährige Mittefeldspieler unterschrieb ein langfristiges Arbeitspapier bis Juni 2025. Über die Ablösesumme machte RB Leipzig keine Angaben. Laut Medienberichten soll sich diese aber auf rund 20 Millionen Euro belaufen.

Krösche bescheinigt "außergewöhnliches Potenzial"

"Wir sind glücklich, dass wir Dominik Szoboszlai verpflichten konnten und er uns bereits ab Januar verstärken wird", sagte RB Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche, der Szoboszlai ein "außergewöhnliches Potenzial" attestierte. "Er bringt durch seine Beidfüßigkeit und seine Stärke bei Distanzschüssen und Standardsituationen extrem viele Fähigkeiten mit, die unser Spiel zusätzlich bereichern werden", so Krösche. In den vergangenen beiden Spielzeiten machte der talentierte Mittelfeldspieler mit starken Leistungen für Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg auf sich aufmerksam. Bildrechte: imago images / GEPA pictures

Heiß umworbener Rechtsfuß

Die Liste der Interessenten war lang, zahlreiche Topvereine, darunter der FC Bayern München, sollen um die Dienste des ungarischen Nationalspielers gebuhlt haben. Kein Wunder: In der laufenden Saison zeichnete sich Szoboszlai in 20 Pflichtspielen für acht Tore und zehn Vorlagen im Dress der Salzburger verantwortlich. In der vorherigen Spielzeit kam der technisch starke Rechtsfuß auf nicht minder starke 30 Scorerpunkte in 40 Einsätzen. Zudem stand er bereits in der Champions League und Europa League für Salzburg auf dem Platz.

Szoboszlai schießt Ungarn zur EM

Auch im Nationaldress hatte Szoboszlai bereits für Furore gesorgt. Im Playoff-Finale der Ungarn gegen Island sicherte er mit einem Traumtor zum 2:1 in der 92. Minute den Magyaren das EM-Ticket. Szoboszlai selbst begrüßte den nächsten Karriereschritt. "Ich freue mich sehr, dass es mit dem Wechsel zu RB Leipzig geklappt hat. Der Verein hat eine großartige Entwicklung genommen, gehört zu den besten Teams in der Bundesliga und sorgt auch in der Champions League für Furore. Hier werde ich mich hervorragend weiterentwickeln können und möchte natürlich mithelfen, dass der Verein auch 2021 so erfolgreich bleibt."