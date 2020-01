Gladbachs Problem ist auswärts zu Hause: Nur 13 Punkte sprangen bislang in fremden Stadien heraus. Zuhause holte man dagegen 25 Zähler – was Platz eins hinter den Bayern bedeutet. Was bei Gladbach fast immer stimmt, ist die Moral: Zuletzt wurde ein 0:1-Rückstand gegen Mainz noch in einen 3:1-Sieg gedreht. Insgesamt zwölf Punkte wurden in dieser Saison nach Rückständen geholt. Diesen Spitzenwert der Bundesliga hat Gladbach mit nur einem Konkurrenten gemeinsam – RB Leipzig.