Verstärkung könnte Tedescos Team trotzdem gebrauchen, will man die Bayern oder den BVB ernsthaft unter Druck setzen. Zum Beispiel im defensiven Mittelfeld, zumal Kevin Kampl in die Jahre gekommen und verletzungsanfällig ist. Oder in der Innenverteidigung, die mit Willi Orban, Mohamed Simakan, Lukas Klostermann und dem immer noch nicht fitten Josko Gvardiol eher knapp besetzt ist. Oder im offensiven Mittelfeld, da Dani Olmo seinen Glanz vorrangig im spanischen Nationaltrikot versprüht. Oder eben doch in der Offensive, weil es da in Sachen Schnelligkeit eher mau aussieht, sobald der Gegner Christopher Nkunku aus dem Spiel nimmt.