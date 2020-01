RB gegen BVB - das sind meist Spektakel. Bildrechte: Picture Point

Wer kommt, wer geht?

Während der Hinrunde wurde bei RB Leipzig öfter betont, dass sich in der Winterpause wahrscheinlich gar nichts in Sachen Transfers tun wird. Das Gegenteil ist der Fall: Beim Bundesliga-Tabellenführer wird der Kader mächtig durcheinandergewirbelt. Die vorerst überraschendste Personalie ist der Abgang von Diego Demme zum SSC Neapel. Er ist in mehrfacher Hinsicht ein echter Verlust: Demme war mit seinen immerhin sechs Jahren bei RB eine Identifikationsfigur und im defensiven Mittelfeld ein Dauerläufer. In 24 der 25 Pflichtspiele stand er auf dem Platz. Diego Demme erfüllt sich seinen Neapel-Traum. Bildrechte: imago/Picture Point LE

Sein Glück in Istanbul versucht ab jetzt Marcelo Saracchi. Der Außenverteidiger wurde zu Galatasaray ausgeliehen. Bei den Leipzigern gehörte der Uruguayer nur zur zweiten Reihe, die allerdings von den Namen her gut besetzt ist. Diese Reihe ebenfalls verlassen könnten auch noch weitere Kicker. Die konkretesten Gerüchte drehten sich zuletzt um Ademola Lookman, der erst im Sommer geholt worden war, Candido, Matheus Cunha und Stefan Ilsanker.

Die Zahl der möglichen Neuverpflichtungen ist hingegen überschaubar. Sogar sehr überschaubar. Die heißeste Personalie war Benjamin Henrichs, ist inzwischen aber wieder erkaltet. Denn AS Monacos neuer Trainer Robert Moreno hat den Abwehrspieler ins Herz geschlossen und will ihn nicht gehen lassen. Dann wäre da noch das französische Abwehrtalent Tanguy Kouassi von Paris Saint-Germain. Ein Wechsel des 17 Jahre alten Innenverteidigers nach Leipzig kommt aber wohl erst im Sommer in Frage. Henrichs bleibt wohl in Monaco. Bildrechte: imago images/PanoramiC

Der Trainer

Rangnick-Nachfolger Julian Nagelsmann war mit großen Erwartungen in Leipzig empfangen worden. Er hat sie übertroffen. Der 32-Jährige arbeitete sich in Höchstgeschwindigkeit ein und führte RB zur ersten Herbstmeisterschaft. Die ihm zugeworfenen Lorbeeren reichte er teilweise an Ralf Rangnick weiter, denn dieser habe das Feld für den aktuellen Erfolg bereitet. Nichtsdestotrotz sind Nagelsmanns Verdienste deutlich zu erkennen: Er verbesserte das Leipziger Spiel bei Ballbesitz, was zu deutlich mehr Großchancen führte, ließ aber nicht zu, dass das auf Kosten der berüchtigten Kompaktheit der RB-Defensive geht.

Nagelsmann ist beliebt für seine lockere Art, kann aber auch anders: Troztz des Gruppensiegs in der Champions League kritisierte der Coach öffentlich sein Team, statt den Meilenstein in der knappen RB-Historie zu feiern. Auch in der Winterpause gab er sich alles andere als euphorisch und bezeichnete seine Mannschaft im Bild-Interview als "noch nicht gut genug, um Meister zu werden". Dafür vergebe man zu viele Chancen. Ob das pure Vorsicht, überkritische Skepsis oder gepflegtes Understatement ist, darüber kann man sicher streiten. Julian Nagelsmann ist umstrittener Chef im Ring. Bildrechte: imago images / Christian Schroedter

Erwartungen an die Rückrunde

Nagelsmann begründete seine Zurückhaltung in Sachen Meistertitel allerdings nachvollziehbar. Grund für die Tabellenführung zur Halbserie sei, dass die wahren Favoriten, Bayern und BVB, "nicht die Performance haben, die sie haben könnten". Aber wenn sich die beiden nicht wirklich steigern? Dann könnte vielleicht doch die Stunde für RB schlagen. Die Saison 1997/98 und der 1. FC K’lautern lassen grüßen.