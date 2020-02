Angesichts der dennoch brenzligen Lage und den Mechanismen des Geschäfts ist es erstaunlich, dass man Coach Florian Kohlfeldt immer noch das Vertrauen schenkt. Auch dafür erntet der Klub viel Respekt. Zwei Jahre und drei Monate ist Kohlfeldt inzwischen Cheftrainer der Bremer. Und er wirkt in der aktuell schweren Zeit alles andere als rat- und ideenlos. Sein Team spielt auch gar nicht so schlecht, scheitert aber immer wieder an der schlechten Chancenverwertung.