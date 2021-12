RB-Boss Oliver Mintzlaff hatte bei "DAZN" im Vorfeld der Champions-League-Partie bereits durchblicken lassen, dass eine Trainerpräsentation kurz bevor steht: "Wir sind in guten Gesprächen und haben auch ein sehr gutes Gefühl, dass der Trainer, den wir verpflichten werden, auch perfekt zur Mannschaft passt'', so Mintzlaff. Nun sickerte durch, dass es sich um Tedesco handeln soll.

Die Sachsen hatten sich nach einer bisher enttäuschenden Hinrunde in der Bundesliga am letzten Wochenende von Jesse Marsch getrennt. Der amtierende Vize-Meister steht nur auf Platz elf. Auswärts gab es in der Liga in sieben Spielen noch keinen Sieg. Auch in der Champions League wurde das Achtelfinale verpasst, international geht es für RB aber in der Europa League weiter.